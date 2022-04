AB Conseils est un cabinet de conseil, qui existe depuis 2012, spécialisée en organisation et management des systèmes d’information, audit, formation puis l’accompagnement et le coaching de dirigeants, des managers et des équipes. Nos bureaux se trouvent à Paris, Aix, Casablanca et Alger.



L’équipe AB Conseils est constituée de consultants experts certifiés, spécialisés dans leurs domaines qui ont tous plus de 15 ans d’expérience terrain. Nous sommes convaincus depuis la création du groupe qu’une transformation digitale réussit est garantie par un accompagnement du savoir-faire et du savoir être. AB Conseils s’appuie aujourd'hui sur trois pôles d’excellence : ABCIT, AB FORMATION et H2I COACHING.



ABCIT :

Pôle expertise spécialisée dans le l’organisation, le management et la sécurité des systèmes d’informations. Il travaille essentiellement avec des collaborateurs indépendants professionnels et passionnés par leur domaine. Tous les intervenants sont certifiés dans leur spécialité et garantissent une prise en charge rapide et efficace.



AB Formation :

Pôle de formation spécialisée dans le domaine de sécurité et système d’information, audit et management. Il intervient auprès des entreprises et des écoles d’ingénieurs



H2i Coaching :

Pôle spécialisé dans le coaching de dirigeants, managers et équipes. Il intervient aussi dans la formation des individus et équipes sur le savoir être. L’investissement dans le capital humain est notre champ d’application, il crée une valeur ajoutée réelle, sûre et durable.



Notre politique consiste à être le plus proche de nos clients. Nous sommes présents sur Paris, Aix-en-Provence, Alger (Algérie), puis Casablanca (Maroc)



Dans le cadre de notre activité de prestations de services et de formation professionnelle, nous sommes constamment à la recherche de nouveaux consultants et formateurs. Que vous soyez consultants indépendants, salariés (vous devez alors disposer de l’accord express de votre employeur) venez renforcer nos équipes actuelles sur les nombreux domaines constituant notre offre (Réseaux, Système, Sécurité, Base de données, Développement, management et gouvernance SI, Gestion de projet, etc...).



Notre offre conseil :

- Accompagner nos client tout au long de cycle de vie de leurs projets

- Audit de la sécurité de vos systèmes, réseaux et infrastructures informatiques

- Élaboration de cahier de charges

- Assistance MOA et MOE

- Diagnostic, choix d’architecture, réseau et SI

- Encadrement, suivi des projets

- Accompagnement dans la phase d’intégration

- Définition et mise en place du schéma directeur SI



Notre offre formation :

- Formations sur mesure adaptées à vos besoins

- Formation continue professionnelle

- Ingénierie pédagogique

- Processus d’accréditation RNCP, CTI …

- Formation des formateurs

- Formations en sécurité SI, réseaux, Cisco, bases de données, programmation web, microsoft



Notre offre Coaching :

- Coaching de Dirigeants et manager

(Posture, efficacité professionnelle, gestion challenges, transformer les problèmes en opportunités, stress, prise de parole public, communication, confiance en soi …)

- Coaching d’Équipes

(Cohésion d’équipe, communication, désamorcer les tensions, générer la créativité et l’innovation …)

- Coaching de déploiement d’une stratégie globale d’entreprise

- Formation en efficacité et développement personnel, équipe

- Formation de manager coach

- Formation Ressources Humaines

- Formation management du changement



www.abcit.fr