Afp CONSEIL

Je propose des services bureautiques pour particuliers et professionnels



Particuliers :

- Rédaction et mise en page de tous types de documents sur le pack office ( Word, Excel, Powerpoint) pour particuliers, étudiants...

- Calcul de vos frais réels, et procédure de déduction fiscale, liés à l’impôt sur le revenu.

- Cours débutant sur Word et Excel, utilisation de messagerie et réseau sociaux

- Correction et mise en page des VAE, Mémoire et de tout types de document liés à un examen



Professionnels

- Rédaction et mise en page de tous types de documents sur la pack office ( Word, Excel, Powerpoint) pour particuliers, étudiants... (tarif à convenir)

- Classement (annuel et mensuel)

- Archivage (annuel et mensuel)

- Organisation des déplacements

- Permanence téléphonique ponctuelle



Auteur :

- Correction et relecture



Possibilité de me rendre en entreprise, pour réaliser des tâches en sous-traitance



Mes compétences :

Tri des documents

Numérisation de documents

Défiscalisation des impots sur le revenu

Archivage

Classement

Permanence téléphonique

Organisation de réunions

Diaporama sur Powerpoint

Création de facture

Création de devis

Traitement des notes de frais

Organisation d'évènements

Rédaction et mise en forme de documents

Transformation d'un Powerpoint en Vidéo

Traitement de tickets restaurant

Organisation de rdv

Simulation impots sur le revenu