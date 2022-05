Thierry ZAMBAUX

*** 20 années d'expériences professionnelles ***

► Gestion technique et commerciale (placements d'épargne à 6% et 7%, crédit immobilier)

► Gestion administrative (Télétravail / Veille Stratégique) : services externalisés aux entreprises,

► Infographie et communication,

► Soutien scolaire, aide aux devoirs, membre du "Pôle Enseignants" de la CAE Coopénates.



+ Bonne maîtrise des outils de bureautique et internet



http://gestad67.wix.com/gestad



Mes compétences :

TECHNICO-COMMERCIAL

Services