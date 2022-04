Information importante :



Nous recherchons des partenaires, dans la région de Bordeaux et Toulouse pour ouvrir des agences dans le Sud-Ouest.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi.



Présentation AB C

Spécialisé dans Tous les corps État, AB CONSULT répond à vos attentes techniques en vous proposant de la sous-traitance et de l’assistance technique. (Conception Exécution Synthèse)

Notre personnel, Dessinateurs, Projeteurs, Techniciens Ingénieurs et Chargés d’Affaires, Hommes de terrain, nous intervenons en France et à l’étranger.

Nous proposons également du recrutement pour vos profils recherchés.

Ci-joint quelques références de nos projets : AL HOUARA COASTAL RESORT Tanger / HHR Jeddah / Sport City Jeddah / SANG Riyadh / KACWC Dhahran / ADFC Abu Dhabi / Tour Odéon Monaco / Hôtel Peninsula Paris / Hôtel Dieu Marseille / Hôtel Sofitel Paris / Philarmonie Paris / Tour Montparnasse Paris / Siége Social SFR St Denis / Stade de Rugby Arena 92/ CHU Sud Francilien / Hôpital Bégin Paris / Hôpital d’Orléans / Hôpital la Timone Marseille…

Nous proposons également de la location de stations de travail DAO complètes de dernière technologie (Autocad et Autogaine/Autofluide, Revit) avec une installation en vos bureaux, clef en main.

Parmi nos clients nous comptons des sociétés du CAC 40 telles qu'Air Liquide, Bouygues et Vinci, d'autres sociétés leaders dans leur secteur (Eiffage, Ingerop, Oger..).

N’hésitez pas à nous contacter afin de définir ensemble vos besoins ainsi que les profils nécessaires à vos projets.



Mes compétences :

AutoCAD

Dessin

Projeteur

Béton armé