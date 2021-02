Christophe D'URBAL

Plus de 35 ans dactivité professionnelle dans la construction, la voirie et le BTP

Créateur, Gérant et Responsable Opérationnel de 2 sociétés Tous Corps dÉtat aux Antilles Françaises avec une expérience significative de l'Afrique et du secteur de l'Oil & Gas.



Mobilité nationale et internationale





Optimiser les potentialités des opérations qui me seront confiées dans le secteur du BTP grâce à mon expertise, en assurant leur pérennité et en garantissant leurs performances et résultats dans le respect des objectifs de qualité, constitue laxe principal de mes objectifs professionnels.



Mes compétences :

Génie Civil

BTP

Management

Travaux publics

Ingénierie

Bâtiment

Superviseur technique

Gestion de projet

Informatique