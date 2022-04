Vous souhaitez :



- être plus à l’aise pour faire face à des changements et des conflits à la maison et/ou au travail

- développer votre performance

- atteindre vos objectifs (personnels ou professionnels) et vous faire plaisir, …



ABA COACHING



- vous accompagne dans vos changements et facilite vos réussites en créant un espace de créativité et de confiance où le coaché (Vous) peut parler en étant reconnu pour lui-même et non jugé.

- met à disposition de chacun des outils jusqu’à présent réservés aux dirigeants/cadres supérieurs car tout le monde a le droit de réussir et d’aller mieux dans sa vie



Coach /Thérapeute PNL/ /Relaxologue

(Membre de la Fédération Internationale de Sophrologie Analytique)

Praticienne en Enneagramme

FONTAINEBLEAU (77)

& MONTPELLIER (34)

Sur rendez-vous : 06 81 32 82 54



- Qu’est-ce que le Coaching ?

Le coaching est une véritable méthode d’accompagnement de la personne ou d’un groupe qui réunit un ensemble d’outils efficaces et concrets. Votre coach ne vous propose pas une quelconque action thérapeutique ou de psychothérapie. Le Coaching est une méthodes structurée et pragmatique qui permet d’agir dans la réalité.

Le coaching favorise un état d’esprit positif qui permet de faciliter les changements, la réussite quel que soit l’axe choisi et de relever les défis de la vie.



- Domaines d’Intervention ?

Coaching personnel, professionnel, sportif, de projet, de retraite, d’études, …



- Pour qui ?

Particuliers et entreprises :

Tous ceux qui sont à un moment de changement (et tous les âges sont concernés !) ou aux différentes étapes de croissance de la vie : adolescents, étudiants, famille, célibataires, couples, retraités, …



- Comment ?

Contrat de 6 à 10 séances d’une heure environ (1 à 2 par mois) après une séance gratuite de prise de contact.

A la fin de chaque séance, une action suggérée par le coaché sera mise en place avant la séance suivante.

Contact téléphonique entre coaché et coach entre 2 séances pour faire le point.



- Objectifs ?

- Clarifier et définir des objectifs à court, moyen et long terme à partir d’une situation complexe, se créer des motivations et mettre en place des stratégies de réussite

- Créer des relations épanouissantes

- Déclencher et gérer le changement

- Augmenter sa capacité d’apprentissage et se préparer aux examens/concours

- Surmonter les obstacles – S’affirmer - Monter en performance - Concrétiser un rêve

- Résoudre des difficultés de prise de décision et apprendre à gérer ses conflits intérieurs. Augmenter sa créativité et sa flexibilité pour se donner plus de choix

- Développer ses potentialités et faire grandir en en soi les ressources et capacités dont on a besoin pour avancer et pour accélérer la réalisation d’un projet



Mes compétences :

Coach

Coaching

PNL

Relaxation

Relaxologue