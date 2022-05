Nathalie VALLET

Le bien-être et la sérénité deviennent possibles…

Je vous accompagne dans la découverte et l'évolution de vos potentiels et vos ressources intérieures, pour trouver l'équilibre et le bien-être dont vous avez besoin chaque jour.

Je vous reçois en séance individuelle, pour un suivi personnalisé et parfaitement adapté à votre problématique. Ou en groupe axé sur une thématique choisie.



Prestations en Entreprise, EHPAD et milieu hospitalier :

- Formations et/ ou caoching : Qualité de vie au travail.

= > Gestion du stress

= > Gestion des émotions

= > Optimisation des pauses…etc..



Ateliers / Conférences:

- Gérer son Stress

- Pensée Positive et Action Positive

- Sédentarité / Stress / Nutrition (avec Ludivine Paget Diététicienne)

- Sophrologie, Conscience et Relaxation (avec Céline Gaidon C'Gyp )

- Prise de Parole en Publique & Communication & Leader ship (avec Isabelle Lutz-Gautier formatrice Dale Carnegie)







Mes compétences :

Sophrologie

Jeu du Tao

Yoga du Rire

Communication Interpersonnelle

Communication