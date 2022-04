Laurence GRAEFF-FOURNIER

Accompagner les personnes, les équipes et les projets en mobilisant la qualité d'écoute et l'intelligence collective.



J'exerce ce métier à travers 2 univers :



- Aria conseil, structure que j'ai créée en 2005

Cible : dirigeants d'entreprises en mouvement, pilotes de projets aux enjeux forts



- APM (Association pour le Progrès du Management) depuis 2009

J'ai créé le club APM Lyon Cité, et suis également référente APM pour la région Rhône-alpes depuis décembre 2016





** RESUME DE MON PARCOURS**

10 années en conseil, coaching et animation au sein de ma structure Aria Conseil

15 années orientées communication et accompagnement du changement en entreprise

dernier poste occupé : Valiance, directeur de la communication groupe. Pilotage communication globale d'un groupe national de 5000 personnes suivant les phases de développement, de changement et de crise. Expertise en communication pour situations sensibles, complexes...



Mes compétences :

Marketing communication

Facilitatrice

Communication d'entreprise

Réseaux sociaux professionnels

Pilotage du changement

Accompagnement au changement