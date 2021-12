Michèle MARTIN

Infirmière diplômée d'Etat, j'ai travaillé dans le domaine de la santé mentale et plus particulièrement au sein des unités de soins, de vie et de réinsertion sociale et professionnelle.



Au cours de mon parcours professionnel, j'ai découvert des Méthodes Alternatives Complémentaires aux traitements conventionnels pour aider la personne à mieux vivre sa maladie, à soulager sa souffrance et à développer ses capacités d'action et d'adaptation. Deux d'entre elles ont retenu mon attention....



la Sophrologie et la Résonance Energétique par Stimulation Cutanée ou (RESC).​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



Formatrice, mes domaines d'intervention sont la santé au Travail, la santé et l'éducation.



J'interviens au sein des établissements de soins et auprès des personnes malades pour les accompagner vers un mieux-être avec la RESC ou la Sophrologie.



Dans le cadre de la santé au travail, je propose aux entreprises des modules de sophrologie sur la "gestion du stress" dans le cadre de la formation continue pour développer les capacités d'action et d'adaptation de leurs collaborateurs.



Je pratique la relaxation dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires au sein des écoles primaires ; Pour les collégiens, lycéens, étudiants, des modules "se préparer au brevet, baccalauréat, concours" avec la sophrologie leur permettent de mieux gérer leur stress et leurs émotions.



Je propose des séances individuelles ou en groupe au Centre de Sophrologie et RESC Decize-Nevers :



Diplôme de Praticienne en Sophrologie : Ecole Française de Sophrologie Montpellier

Titre de Sophrologue inscrit au RNCP : Fédération des Ecoles Professionnelles en Sophrologie



Diplôme de Praticienne Echo-Energéticienne : Institut RESC Patrick FOUCHIER

Titre validé par l'OGDPC



Mes compétences :

Santé

Santé au travail

Prévention des risques professionnels

Formatrice

Education

Pédagogie

Gestion du stress