Magali BES

Confrontée à mes propres limites et aux limites du système éducatif, après plus de 10 ans de "service" j'ai ressenti le besoin de me former autrement.

J'ai choisi la Sophrologie.

Plus qu'une formation professionnelle, la sophrologie enrichit ma vie professionnelle et personnelle.



Aujourd'hui je suis coordinatrice pédagogique & formatrice à lÉcole Française de Sophrologie de Montpellier et sophrologue à Perpignan :

www.sophrologue-perpignan.info



Mes compétences :

Pédagogie

Sophrologie

Parentalité

Communication

Formation professionnelle