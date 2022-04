Ababacar NDOUR*

SOS Environnement est une ONG de recherches et d'actions sur l'environnement. Nous sommes basés à Dakar mais sommes ègalement à Ngaparou où nous avons notre centre de recherche sur les algues marines, et où je suis responsable de tout ce qui est communication, Marketing et relations publiques. Avant d'arriver à SOS Environnement j'ai tentè avec deux amis, et avec beaucoup moins de succes de monter notre propre structure , son nom: Technology as Target (T@T) group.

C'est une structure qui se specialisait dans la conception et la rèalisation d'emissions audiovisuelles.

J'ai fait des ètudes de langues (Anglais), j'ai ègalement fait des ètudes en Marketing et Communication avant de plonger dans des ètudes de Developpement Durable qui m'ont conduites à ma nouvelle fonction au niveau de cette ONG. Entre autres je donne des cours de Developpement Durable au Senegalese American Bilingual School de Dakar (S.A.B.S)

J'aime la communication surtout quand elle est appuyèe d'images, j'ai un intèrêt pour l'audiovisuel, enfin je suis un adepte du developpement soutenu



Mes compétences :

Marketing

Développement durable