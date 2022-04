Ababacar Sadikh KANE

Bonjour,

je m'appelle Ababacar KANE, je suis né le 12 janvier 1982 à Dakar au Sénégal.

J'ai obtenu mon baccalauréat scientifique au lycée Malick SY de Thiès avant d'obtenir une bourse d'études pour l'Algérie ou j'ai suivi un cursus ingénieur en électronique option communication. Pour ce diplôme, j'ai réalisé un mémoire sur 'La segmentation d'images par contours actifs géométriques'.

Par la suite je suis venu en France pour suivre un master professionnel en systèmes de communications numériques obtenu par la validation d'un stage au centre de recherche et de développement de Véolia Environnement.

Par la suite j'ai intégré une école de commerce INSEEC PARIS pour suivre un master en ingénierie commerciale et management de projet. Cette formation m'a permis d'obtenir des compétences supplémentaires managériales et commerciales en me forgeant dans le métier d'ingénieur commercial ou d'affaires mais aussi en chef de projet.



Mes compétences :

Achats

Appel d'offres

Bureautique

Informatique

Ingénierie

Ingénierie d'affaires

Langage de programmation

Logistique

Management

Management de la qualité

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Programmation

Qualité

Stratégie

Stratégie d'entreprise

Technologies web

Web