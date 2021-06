Abdou Karim GUEYE

Écrivain en management et en gouvernance. Poète - Consultant international à Djibouti pour l'implantation d'une Inspection générale d'Etat.Webmaster des sites et blogs SOFThinking en ligne sur http://www.softhinking.net. Vous retrouverez aussi mes activités de webmaster sur FaceBook, Twitter, Ning.com et de nombreux réseaux de trafic viral.



Mes ouvrages en management et gouvernance comprennent trois œuvres majeures:

- Gouvernance entrepreneuriale et modernisation des Etats

- Inspections générales d'État d'Afrique. Réalités, enjeux et perspectives.

- Dans les bois de la gouvernance, je me suis promené.

- Le Cœur et l'Esprit.



En poésie, deux recueils ont été publiés:

- Les portes étroites.

- Les piroguiers aux millions de rames.

Je suis également le rédacteur en chef de la revue "Gouvernance, Audit et Management Public" du Forum des Inspections générales d'Etat d'Afrique dont je suis le Secrétaire exécutif.



L'auteur gère aussi un bulletin appelé SOFThinking Newsletter.



Mes compétences :

Auditeur

Leadership

E-marketing

Management

Gouvernance

Développement personnel

Audit

eMarketing

au management

Microsoft Word

Microsoft FrontPage

Microsoft Excel

Le Management

Internet

Benchmarking

Évaluation des établissements publics de santé

Vérification financière et administrative