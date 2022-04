Mr Ababacar Sadikh THIAW

Président de Mondial Business Sénégal (MOBUS)

Tél: 00221 77 627 09 09



Présentation de Ma Structure:



Groupe Mondial Business (MOBUS) est une agence d'affaires basée à Dakar (Sénégal) spécialisée dans les domaines suivants:



1) Négoce, Distribution,Représentation Et Vente De Toutes Marchandises, De Tous Produits De Toute Provenance Et De Toute Nature,



2) Import - Export,

3) Gérance, Location Et Vente De Biens Immobiliers,

4) Recrutement,Coaching, Prestation De Services,Sérigraphie

5) Formation Sur Mesure En Informatique,Gestion,Marketing

6) Maintenance - Câblage & Réseau Informatique

7) Organisation De Salon & Foires.



Secrétariat:



Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 13h00 et de 14h 30 à 17h. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos ou pour prendre rendez-vous.



Téléphone (00221) 33 823 53 03 / Fax: (00221) 33 842 97 90

Mobile Phone (00221) 77 627 09 09

E-mail: ababacar@mondialbusiness.sn

Skype: mondialbusiness



BP: 12.634 Dakar Sénégal