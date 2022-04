Ababacar SEYE

Expériences:

Conception, Simulation et Optimisation de circuits Electronique hautes et basses fréquences

Mesures Test et Validation de systèmes complexes

Calibration de mise en condition de matériel de test (Analyseurs de réseaux et de spectres, générateurs, amplificateurs, oscilloscope numérique,...)

Recherche et Développement de systèmes d’optimisation de la consommation d'énergie pour terminaux mobiles (Smartphones, tablettes...)

Développement de bancs de tests

Etudes de systèmes de protection CEM





Mes compétences :

LabVIEW

Wi-Fi

Simulink

Microsoft Windows

Matlab

Linux

Java

GPIB

Cadence Software

C Programming Language

Assembler

4G Networks

Analyseur de réseaux / spectre

Microwave wizard

PSpice

Advanced Design Systeme