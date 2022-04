Abaché Nouhou BIBY

ABACHE NOUHOU Biby, Ingénieur en Électromécanique

Consultant/formateur



Nous apportons des solutions pertinentes et durables à nos clients à travers nos divers prestations:

- Analyse et audit technique de la gestion de maintenance;

- Rédaction des cahiers des charges, suivis et évaluations des contrats dans le cadre de la sous-traitance;

- Dimensionnement des énergies;

- Management de la qualité ;

- Evaluation et prévention des risques d’accidents



Mes compétences :

Responsable

SAGE X3

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

JAD