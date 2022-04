Abada MHAMDI

Docteur en Ergonomie, CNAM de Paris , HDR

Enseignant-chercheur spécialiste en Ergonomie, Santé Sécurité et Développement Durable, ayant une expérience dans la gestion des risques professionnels et de management.

Recherches-actions sur les problématiques de prévention de la santé au travail, de la conception des systèmes de travail et de la mise en place des systèmes de management de la santé et sécurité de travail.

Interventions dans les secteurs de la production et des services en France et en Tunisie .