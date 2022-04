Abadi NAJIA

Je suis styliste de métier, j'ai fondé la FCTM en juillet 2005 nous essayons au sein de la Fédération de promouvoir la mode Marocaine à l'échelle internationale notre but initial et de fédérer notre métier de labéliser la haute couture, nous allons organiser très bientôt le premier salon de la mode Internationale et nous voulons que la ville de Casablanca devienne une plateforme de mode internationale pour cela nous avons besoin de partenaires. La FCTM emploi tous les moyens possibles pour tirer vers le haut le niveau des créateurs marocains, en organisant des défilés des séminaires et autres, nous avons bénéficier d'une subvention de l'Union Européenne.

Il faut trouver des partenaires et des clients pour que les créateurs marocains puissent exporter et se mettre au niveau international.

Toute proposition est la binvenue.

Cordialement



Najia Abadi