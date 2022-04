Abadi NAJIA

Bonjour,



J'ai le plaisir de vous annoncer que la 5è édition des Fashion Days Marrakech aura lieu les 28 et 29 juin 2013 au Four Seasons

Défilés de haute couture marocaine par des créateurs de renommées internationales : Simohamed Lakhdar- Karim Tassi - Nabil Dahani - Ait El Mahdi Lahoucine - Fadilah Berrada - Najia Abadi - Meriem Belkhayat - Patrick Boffa - Christophe Guillarmé et bien d'autres....

2 soirées cocktail dinatoire avec des animateurs de renom, des Hommages qui seront rendus :

Asmaa Khamlichi

Xavier Guerrand Hermès

Nabil Ayouch

des invités prestigieux : Choumicha - Ali Badou - Radu Mihaileanu, Cinéaste, scénariste et producteur - Mahi Binbine etc....

Soirée de clôture avec la célebre Najata Rajoui et la star du chaabi « Imane TSUNAMI »



