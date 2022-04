Abalo CHANGO

Enseignant Chercheur, Directeur du département des Sciences de la Nutrition et Santé

Domaines d'expertise: recherches, études, conseils et formation :

- Nutrigénomique: nutrition personnalisée et déterminants génétiques et génomiques des pathologies.

- Biactives/nutraceutiques et bénéfices santé: modulation des fonctions biologiques et processus moléculaires (activités des gènes, régulation épigénétique,...)

- Bioinformatique, biologie des systèmes en nutrition: modélisation in silico des réseaux biologiques (analyses et simulations).