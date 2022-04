Abalo RAOUL

Titulaire d'un BT option Électromécanique(agent de maitrise)dans le domaine de la pneumatique ;l'hydraulique;et du froid

-PNEUMATIQUE:(entretien;réparation;dimensionnement des compresseurs d'air et traitement de l'air de marque atlas- copco ;ingersll-rand -compair- sullair;fini)lubrifié;non lubrifié;à piston

*intervention sur circuit des système pneumatique;des vérins pneumatique;des actionneurs et pré-actionneurs pneumatique

diagnostique; proposition de solutions adaptées;élaboration de devis

-HYDRAULIQUE:(entretien;maintenance des centrale hydraulique;des presses et cisailles hydropneumatique des vérins;des distributeurs;des accumulateurs;des crics et ponts de levage hydraulique

*ELECTRICITE :( dimensionnement ;câblage;montage des composants électrique; moteurs électriques des recherche de panne;réparation;modification de coffret de régulation des compresseur d'air;des armoire de presses et cisailles;des machines d'injection;des; bandes transporteuse de sciage programmation de système automatisé(logo siemens)

-FROID:(entretien ;câblage; montage;réparation des climatiseurs et Split des congélateur et réfrigérateur



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Industrie

Électromécanique