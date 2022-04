Abass SAFOUATOU

Des premières phases d'avant-vente jusqu'à la mise en production finale de la plate-forme, j'accompagne le client et ses équipes dans toutes les phases du projets jusqu'à sa réussite.



Domaine de compétence :

- Consulting,

- Avant-vente,

- Architecture,

- Innovation

- cloud computing.



Compétence technique

- Réseau Mobile, Telecom, architecture et avant-vente Telecoms, Architecture Web et internet

- Plate-forme de service

- Plate-forme de message et de navigation Web (et WAP)

- Gestion de l'authentification et des données utilisateurs



Certification CCNA et CCNA voix (Communication Unifiée) en cours



Disponible et ouvert à de nouvelle opportunité professionnelle n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Patrol

UNIX

Sun Solaris

MySQL

Microsoft Windows

Linux

XML

Visual Basic

UML/OMT

UDP

TCP/IP

Secure Shell

Scrum Methodology

SUN Hardware

SQL

SOAP

SNMP

SMTP

Oracle

OSPF (Open Shortest Path First)

OSI

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Visio

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft Access

Merise Methodology

LEAN

WAN / LAN

JavaScript

Java

ITIL

IBM OS/2

HTML

HP Hardware

C++

C Programming Language

Apache WEB Server

AIX UNIX

Leadership

CISCO CCNA / CCNA communication unifiée

Coordination de projets

Gestion d'équipe