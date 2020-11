Abassia GHERASSELGOUM

Formation: Ingénieur d'état en informatique option recherche opérationnelle.



Expérience professionnelle:

- Modélisation (Bâtiment, aménagement du territoire)

- Système décisionnel

- Application de gestion (RH, Paie, Comptabilité etc.), gestion Documentaire

- Audit, Conseil et assistance

- SIG

- Maintenance Systèmes Sun Microsystems (Hardware et software)

- Solutions réseau (Cable, Wifi, VPN, VSAT, Radar)

- Consultante HelpDesk (General Electric)

- Consultante courant faible & GTC (espace ERP)



etc....



Mes compétences :

Solutions informatiques

ITIL

Courants faibles

Systèmes Unix et Linux

Systèmes d'informations

MOA & MOE

Solaris

Décisionnel

Conseil

Unix

Maintenance

VSAT

Radar

Sécurité