Abb BAFFOS

Ciao Gerard Baffos....je suis né par hasard en Algérie

- ABBÉ c'est mon prénom du genre pictogramme'' A,'' c'est pour Abd-El-Hamid, ( l'homme bon), ''B'' c'est pour BAFFOS un surnom qui m'a était donner par mes copains ont avaient l'age de 15 ans, en 1962 ça a rapport avec des livres d'aventures que je lisais dans le temps lorsque j’étais dans un collège d'enseignement, Agricole ( C.E.A) la dernière lettre c'est le ''B'' pour BOULFOUL, mon nom de famille un nom d'adoption ( mon nom de famille c'est une autre histoire que j'ai découvert par mon père,en 2000 avant sa mort qui m’appelait... hey ... Scandicci !!! non aux origine fiorantines du village scandicci a quelques kilomètres de florence, Italie. ).... revenant a mon sujet, ABBÉ c'est mon sac a dos que je traîne....ne t'ennuis pas, j'adore la discute,avec les 26 lettres de l'alphabet, j'en fais des livres de science fiction que seul moi je lis, en Algérie ils ne lisent pas et c'est pour ça que chez nous on a des petites choses, de petites têtes, des petit présidents, des petits ministres, des petits projets, des petits grains de sables, hum Euuuuh...hum, hi ! coucou c'est moi...le macaque en chemise-cravate, lorsque je parle a quelqu'un avec un peu de précision on me réponds avec une question " tu viens d'ou toi ?'' ...et je répond ....

- Euuuuuh, hum!...hum! hum!!...hi! Euh ...je ne sais pas hihihi!...je vous jure je sais seulement que je viens d'ailleurs

je parle le sabir ce langage mediteranéen de l'afrique du nord, et je détale avec mes talents au fesses.......je suis chiant, ça je le sais, ma femme me le dit tout le temps, deux fois le matin, deux fois a midi et deux fois le soir, avant chaque repas,comme un médicament que je recrache dans la cuvette des w/c...et j'oublie la séance de massage, ça c'est une fois par nuit et ...c'est obligatoire en trois langues,le , la langue du village, le Tetuani, le national, et le khorti le (blabla) des deux rives de la méditerranée. Ciao (a bientôt)



