Abba MARILYNE

A2ba architecte vous propose son expertise pour vos projets de réhabilitations, rénovations, aménagement intérieur, extensions et projets neufs.

Mon inspiration se nourrie de vos aspirations et de vos besoins. J’analyse les contraintes comme un support à la création en respectant l’économie de votre projet.

Les missions que vous choisissez de me confier peuvent aller du simple conseil et esquisse à la mission « globale » avec consultation des entreprises et réception des travaux.



Mes compétences :

Maîtrise d'ouvrage

Architecte

Conception

Maitrise d'oeuvre

Conduite de travaux

Urbanisme

Programmation

Marche public

Pack office

Cao dao

Photoshop

Etude de faisabilite

Etude de prix

Conducteur chantier

montage d'opération