Abbadi ABDELHADI

Salut,

Mes ressources majeures résident dans ma capacité à être logique, responsable et organisé. J’ai une pensée claire, orienté chiffres objectifs et indicateurs, capable de suivre plusieurs projets différents et prendre des décisions basée sur la recherche et l'analyse d'informations pertinentes.

J'ai développé des capacités à être consciencieux, dévoué et respectueux des règles, je n'hésite pas à m'engager pour un idéal ou une entreprise, à me fixer des critères de réussite élevés. Je suis attentif aux détails et cherche à mener à bien mes tâches que j'entreprends.









Mes compétences :

Gestion de stocks, Ordonnancement

Management de la Qualité

Management maintenance

Management production

Evaluation économique des projets

Environnement hygiène et sécurité

Ms Project, SAP, GMAO, Solid Woks , CATIA V5, ABAQ