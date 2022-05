Véritable généraliste de la fonction RH avec une expérience de plus de 16 ans dans la Gestion des ressources Humaines multi-sites dans des secteurs d'activité variés:



- Expérience de plus de 7 ans dans une multinationale industrielle.



- Plus de 6 ans dans des sociétés industrielles certifiées ISO et introduites en bourse



Mes compétences :

GRH Multi_sites

Ressources Humaines Droit du travail