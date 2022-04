Abbas LARBI

"Stay hungry, stay foolish" S.Jobs, 2005



Avoir faim, c'est être dans le besoin constant de se nourrir.

Etre fou, c'est se différencier des autres.



Il faut avoir faim car il n'y a que de cette manière que l'on peut réaliser de grandes choses. Il faut avoir faim car il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à découvrir, quelque chose à inventer.

Il faut être fou, car seuls les fous entreprennent les plus grandes choses. Et entreprendre de grandes choses, c'est faire avancer le monde, et donner un sens à sa vie.



Mes compétences :

Windows

Maple

Adobe After Effects CS5

Java Android

Unix/Linux

Langage C/C++

Mac OS X

PHP / SQL

Assembleur

Adobe Photoshop CS5

OpenOffice

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Adobe Premiere Pro CS5

JAVA / J2EE

HTML / CSS