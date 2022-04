Organisé, Dynamique et de grandes attitudes face aux situations complexes. Motivé par les new challenge



Mes compétences :

Maintenance informatique logicielle et matéri

Windows server

SolidWorks Simulation

Solidworks

Microsoft Office

Matlab

FORTRAN

C++

ANSYS

Réparation PC bureau et portable

Adobe Photoshop

XMIND

Adobe Illustrator