Amenhyd SPA

AMENHYD représente une nouvelle génération de bâtisseurs dans le monde de la réalisation pour satisfaire les besoins essentielle dans les domaines d’hydraulique et l’environnement grâce à des techniques qui regroupe ressources humaines et financières considérables.

De plus AMENHYD a investit dans le domaine du contrôle des produits géo-synthétiques comme celle destiné a l’aménagement, l’isolation des liquides pour les projets hydraulique et d’aménagement et grâce a cela elle a pu devenir leader en Algérie par apport au centre d’enfouissement technique (CET) et aussi dans le domaine d’épuration des eaux usée pour contribué a la protection de l’environnement.

Aujourd’hui AMENHYD contribue dans la réalisation des petits barrages et cela pour participer à une gestion meilleure des ressources humaines.

De plus son chiffres d’affaires est estimer à 1.567.000.000 DA et le nombre d’employé est de 1800.