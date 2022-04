Amenhyd SPA

Nos métiers



En tant que leader du secteur hydraulique et l’environnement, AMENHYD vous offre un vaste choix d'opportunités de carrières et une grande variété de postes dans de nombreux domaines. Chez AMENHYD, nous valorisons les profils et qualités de chacun, autant que nous développons leurs compétences techniques et leur potentiel.



UN VASTE CHOIX DE CARRIÈRE S’OFFRE À VOUS :



- INGENIERIE (hydraulique, génie civil, planification, environnement, Mécanique…

- FINANCE (Actuaire, comptable, analyste financier, fiscaliste, trésorerie, Planificateur financier, audit

- RESSOURCES HUMAINES (Formation, recrutement, gestion des talents…

- COMMERCIAL (Ingénieur commercial, Agent commercial, Technico commercial, Business To business

- MARKETING (Chef de produit, • Chargé d'études marketing

- COMMUNICATION (chargé de la communication interne, assistant en communication, événementielle

- PROCUREMENT (responsable procurement, sourcing, responsable base de données

- QUALITÉ SANTE SECURITE (

- MANAGEMENT ET ORGANISATION (management de projet, ingenieur en organisation

- JURIDIQUE (juriste d’entreprise, veille juridique, audit juridique

- INFORMATIQUE (développeur, help desk, système d’information informatique

- LOGISTIQUE



Nos Valeurs :



- Exigence

- Engagement

- Créativité

- Cohésion



Nos leviers RH :



Formation, mobilité, entretien d'évaluation... notre politique de ressources humaines propose un environnement de travail motivant, facteur d'épanouissement et de progrès professionnels pour chacun de nos collaborateurs.