Le management se résume à deux fonctions : commercialiser et innover.



Le succès semble dû en grande partie au pouvoir de tenir bon quand les autres ont abandonné.



Les erreurs sont les portes de la découverte.



Le plus riche des hommes c'est l’économe, le plus pauvre c'est l'avare.



L'expérience, ce n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites avec ce qui vous arrive.