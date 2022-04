Abbdel-Moumen ZERROUK

Master en sciences hydrotechniques ayant terminer mes études dans l'ex-URSS.

Ayant 30 d’ancienneté. J'ai occupé plusieurs postes: d’ingénieurs d’état en hydraulique, Directeur d'un établissement de la gestion des eux et de l’assainissement, d'assistant de P-DG, de chef de projet (maître d'ouvrage délégué) et chef de mission en tant que maître de l'oeuvre dans le domaine hydraulique (transfert à partir de barrage pour l’alimentation en eau potable) et j'en passe. Actuellement je gère mon cabinet d’études en hydrauliques urbaines, agricoles et rurales.



Mes compétences :

Management opérationnel

Négociation

Conformité

Business Consulting