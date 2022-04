Abbes AZZI

Www.abbesazzi.com



Je suis professeur à l'Université des Sciences et de la Technologie d'Oran, Algérie. Ma formation de base est en Génie Mécanique, option: Énergétique. je m'intéresse plus spécialement à la mécanique des fluides numérique, modélisation et simulation des écoulements turbulents. Mon savoir faire est dans la programmation (Fortran), codes (Fluent, CFX, ICEM...), modélisation RANS et LES. je m'intéresse aussi aux problèmes de la dispersion des polluants, qualité de l'air et pollution photochimique.



Mes compétences :

CFD heat transfer

C++ Qt fortran

qualité de l'air

environnement

CFD