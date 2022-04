Abbes LEILA

J’interviens depuis 20 ans en qualité de chef de projet, sur de grands projets de refonte SI et de transformation des organisations.

Mon profil polyvalent me permet d’apporter une vision transverse intégrant enjeux techniques & organisationnels dans des environnements techniques différents, gestion de projets liés aux métiers de la banque et de la grande distribution, tels que :

• Crédit Agricole Nice V3 : devops

• Crédit Agricole Nice V2 : refonte du portail collaborateur

• Crédit Agricole Nice V1 : refonte des 5 GIE

• Casino : TMA Filères

• Renault VI : TMA Applications RH

• Groupe Danone : TMA Applications facturation





Compétences projets

 Pilotage de projets (Cycle V & en mode agile)

 Gestion de portefeuilles

 Projets d’intégration

 Migration de données

 Suivi de production



Compétences techniques

 PACBASE

 ADELIA

 TELON

 COBOL



Mes compétences :

MVS

IBM AS400 Hardware

COBOL

Oracle

IBM VisualAge Pacbase

JavaScript

DB2

Computer Associates CA-Telon

WebSphere MQ

UNIX

TOAD

RPG4

Oracle PL/SQL

EASYTREVE

CICS/ESA

Adelia

WW

Visual Basic 6

Visual Basic

TSO > TSO ISPF

Sybase Power Designer

Sybase

SQL

SHELL

PowerBuilder

Perl Programming

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Java

JCL

IMS DL/1

C++

C Programming Language