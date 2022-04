Abboucherif MERIEM

Bonjour,

je suis une jeune fille marocaine âgée de 27 ans sérieuse,rigoureuse et méthodique , résidente a Casablanca et titulaire d’un diplôme de technicienne spécialisée en automatisation et instrumentation industrielle et une attestation de bureautique en plus d’une expérience de 1 an en domaine de transit au sein du Groupe OCP (office chérifien du phosphate) comme responsable de suivi des dossier transit au département logistique et transit.



Mes compétences :

Agent de transit

Technicienne

Agent commercial

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

RHAMNA SKILLS