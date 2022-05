Pierre FOURNIER

Gestionnaire chevronné, trilingue, possédant 15 ans d’expérience dans la gestion d’équipe responsable de l’hygiène, de la salubrité ou de l’entretien. Expérience acquise au sein d’employeur de renom, dont le secteur alimentaire, manufacturier et institutionnel. Connaissance profonde des normes HACCP, réussi avec succès plusieurs audit, dont BRC et SQF. Certificat d’application de pesticides (extermination) et familier avec les normes d’hygiènes européennes.



Reconnu pour avoir un leadership qui favorise l’atteinte des résultats tout en assurant un esprit de collaboration et d’écoute auprès de ses employés. Engagé et déterminé, j’assure un degré d’énergie et un désir d’innovation afin de contribuer à la réussite de l’entreprise.





Mes compétences :

Gestion d'équipe