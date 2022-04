Abc Partenaires MAGNITUDE SAS

Spécialisée dans l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage, AMO, pour la mise en conformité ou en sécurité des bâtiments accueillant du public, (désenfumage, contrôle d'accès, Ventilation Naturelle Contrôlée, ...,), certification DIN EN 12101-2, etc.

Ainsi que le désenfumage et la VNC des cages d'ascenseurs, pour une conformité BBC, HPE/THPE, et aux normes européennes 95/16 CE et UE DIN V 18599.



Du diagnostic initial au raccordement et à la mise en service, en passant par la prescription de solutions certifiées et conformes à la règlementation en vigueur, innovantes, économes et pérennes, optimisées pour l'utilisateur et le gestionnaire.



Domaines d'applications:

Bâtiments accueillant du public, ERP, locaux professionnels ou commerciaux, habitations;

- Salles des fêtes, salles de sport,

- Ecoles, Crèches, Musées, Théâtres

- Habitations collectives

- Hôpitaux, Maisons d'Accueil Spécialisées

- Locaux commerciaux, Atrium

- Locaux industriels

- Gares/Aéroports

- Bureaux, Hôtels

- ...



Nous accompagnons également tous les professionnels en métallerie, menuiseries alu, bois ou PVC, installateurs/vérificateurs de système incendie, ascensoristes, etc. dans leurs démarches pour la mise en sécurité des bâtiments en désenfumage, Ventilation Naturelle Contrôlée et contrôle d'accès, depuis la réponse aux appels d'offres, l'accompagnement en négociation ou réunions de chantier, l'étude de temps de retour sur investissement, jusqu'à la fourniture du matériel nécessaire.



Enfin nous pouvons également vous proposer un programme de formations pour différents métiers et

pré-requis, personnalisé à vos besoins. N'hésitez pas à nous solliciter pour 2014/2015.



