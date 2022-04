ABC TELECOM, est une structure qui distribue les offres Entreprises des opérateurs télécom.



Dans le cadre de notre développement, nous recherchons actuellement sur les régions Oise et Picardie, un(e) Ingénieur(e) Commercial(e) pour adresser les entreprises de plus de 50 salariés.



Vous êtes d'un tempérament fortement orienté vers la vente en BtoB, autonome, un esprit de challenger, vous maitrisez les techniques de ventes et êtes très motivé(e)



Vous prospecter l'ensemble du secteur qui vous est attibué(e) (Oise ou Aisne ou Somme)



Une expérience ans le domaine des télécoms serait un plus.



Rémunération motivante fixe + variable + véhicule.