Abd El Kader ZIAN

- A la recherche d'un travail -

J'ai un magister en droit maritime et activités portuaires université d'ORAN, suivi par un master 2 en droit des Transports terrestres de l'université D'Aix en Provence.

Une raison pour travailler dans le milieu des transports( maritime, routier, ferroviaire, fluvial, les assurances des transports, entreprises des transports, avec une base juridique civil bilingues.

Une grande envie de travailler en toutes circonstances (en équipe et missions individuelles).

Des connaissances informatiques

Social et volontaire.



Mes compétences :

Affrètement

Assurance

Assurance transport

Gestionnaire

juriste

Transport