Oleg VORONTZOFF

DEPUIS MARS 2018 - MARS 2020 : Monaco - Agence des Etrangers - Transactions, locations, gestion, communication et RP. Ventes : 450.000euros; chiffres d'affaire.



Depuis MAI 2017-FEV 2018 : Consultant international - Barnes real estate : www.barnes-international.com : Ventes, locations de prestige et conseil immobilier. Réseaux sociaux et entrées de produits de prestige de qualité. Cap d'Antibes, Nice et Cannes.



NOVEMBRE 2012 - DECEMBRE 2016 : CDI COMMERCIAL IMMOBILIER - LE SEUIL IMMOBILIER - LUBERON

Négociation : international, transactions immobilières (7 ventes - 2016), prospection, gérance locative

Création site Internet www.luberon-leseuil-immobilier.com, Blogger, Google Plus, Instagramm, Facebook. Infographie.

Droit : rédaction contrats, compromis, veille juridique, consultations affaire et immobilier

Patrimoine, placements et défiscalisation.



OCTOBRE 2009- DECEMBRE 2010 (Télétravail) CDD ASSISTANT COMMERCIAL - EUROPEAN LAW JOURNAL (LONDRES) :

Commerce international, OMC, construction, santé publique

Plan Marketing : gouvernements et collectivités, universités - + 34% ventes

affaires, fiscalité, culture, contrats, droit public (DSP, concessions, aides d'Etat). Rédaction articles : écoquartiers, marchés publics, fiscalité, oeuvres d'art et commerce international, relations Chine-Europe, ENVIRONNEMENT.



ACTIONS :



- DIPLOMES:

MASTER II COMMERCE EUROPEEN : DROIT, VENTE, COMMERCE INTERNATIONAL



MASTER II SCIENCES POLITIQUES BORDEAUX

"Gouvernance" - Droit, gestion entreprises, commerce, développement durable



Mes compétences :

TRANSACTIONS, LUXE

Conseil juridique

Management de projet

Communication

Commerce international