Consultant formateur dans les métiers du PRINT et du WEB.

Créateur de processus informationnels opérationnels. C'est à dire créateur de workflow et Data Driven Docs.







Conseiller et développeur de solution métier sous FileMaker Pro.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Bridge

Filemaker pro

Indesign

Informatique

Infrastructure réseau

Organisation

PAO

PAO Indesign

Web

Xpress

Réseau

Adobe Photoshop