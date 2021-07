Franck DESTRÉ

Toute entité professionnelle à besoin d'organiser ses informations. Cela afin de les stocker, les rechercher, les mettre en relation, les partager, les analyser, les sécuriser et bien d'autres choses encore.



Les systèmes d'administrations de bases de données FileMaker Pro et Airtable répondent à ce besoin. Pour en savoir plus sur ces puissants outils de développement rendez-vous sur : https://www.claris.com/fr/ et https://airtable.com/



1/ Mon métier de développeur au sein de Studio des solutions (http://www.studio-des-solutions.com) se traduit par la gestion complète de votre projet :



- Conseil



- Audit de fichiers existants



- Analyse de vos besoins



- Conception de cahiers des charges



- Développement de bases de données



- Migration danciens fichiers



- Récupération de vos données



- Formation des utilisateurs et des administrateurs



- Maintenance



Je développe des projets variés pour des configurations multipostes, monopostes et multi-plateformes.

Pour en savoir plus sur le développement : http://www.studio-des-solutions.com/développement





2/ Formateur FileMaker Pro sous différentes formes :



- Sessions et stages personnalisés (pour tous niveaux)

- Soutien et coaching

- Suivi de personne ressource



Ces formations peuvent être réalisées sur site ou à distance.

Pour en savoir plus sur la formation : http://www.studio-des-solutions.com/formation

Pour en savoir plus sur le coaching : http://www.studio-des-solutions.com/coaching



Mes compétences :

Base de données

entrepreneuriat

ERP

Filemaker

Filemaker pro

FileMaker Pro Server

Airtable

Formation

Gestion d'entreprise

Gestion de projets

Informatique

Marketing

Microsoft Server

PHP

Xhtml