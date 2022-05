Marina CHAUVET

*** Actuellement en bilan de compétences, je réfléchis progressivement à une réorientation professionnelle ***



Après 4 années d'études en biologie (écologie, évolution, éthologie, biodiversité), durant lesquelles j'ai notamment découvert le logiciel R et la modélisation de systèmes biologiques, j'ai décidé de rejoindre le Master CCI pour acquérir une double compétence en biologie et informatique.

J'ai effectué mon stage de fin d'études à l'UMR LISAH de l'INRA de Montpellier, sous la direction de Fabrice Vinatier. Je travaillais sur la modélisation de l'architecture et la composition d'un parcellaire agricole, dans le but d'étudier les services écosystémiques en lien avec ce paysage.



Suite à une formation d'analyste-programmeur COBOL, j'ai rejoint le service des tests de Sopra Banking Software à Tours, où je suis restée pendant un an et demi. Ayant une connaissance solide du logiciel Amplitude et des bonnes pratiques de test (certification ISTQB obtenue en juin 2015), j'ai intégré le service développement en octobre 2015, afin d'enrichir mes compétences en programmation.



En juin 2016, j'ai saisi l'opportunité de rejoindre le domaine de l'agronomie, en tant que développeuse informatique chez Auréa Agrosciences, où je travaille encore aujourd'hui, sur la solution de plan de fumure FertiWeb notamment.



Compétences informatiques :

Environnements : Linux (Ubuntu), Microsoft (Windows 10, 7, XP, Phone), Google (Android)

Langages de programmation/description :

> C#, Genero, Java, R

> SQL

> XML, HTML, CSS, Javascript

> LaTeX (dont Beamer)

Logiciels et plateformes :

> Suite Office (Texte, Tableur, Présentation)

> Gvim, R Studio, Eclipse

> SQL View, SQL Developer

> SVN, Git



