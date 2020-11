Sabine CHAUVET

Infirmière depuis 25 ans, avec une expérience en bloc opératoire, soins et management (17 ans) et en Santé au travail (8 ans).

Postes précédents en Santé au Travail:Remplacements congés chez Sanofi:2012/2017,SKF à ST Cyr /Loire, Daher(41),Ardagh(72) EDF Tours (37)...



Postes en bloc opératoire ou management:2015 faisant fonction Cadre de Santé au Pôle Santé sud(72),Infirmière ordonnancement Arair Tours,8 années en bloc opératoire toutes spécialités , comme infirmière aide opératoire, panseuse instrumentiste au sein du Pôle Santé Sud (72), Dialyse(1 an) et 5 années en soins intensifs et cardiologie.



Mes compétences :

Cardiology

Internal Medicine

Palliative Care

Pathology

Plastic Surgery

Public Health