Jean-François PACORY

Possédant une double compétence comptable et informatique, valorisée par un master 2 informatique, j’ai fait d’une passion un métier.



Après plusieurs années d’analyse et développement, spécialisé sur les technologies Microsoft .NET, je me suis intéressé aux techniques de développement Agile, à la qualité et l'industrialisation logicielle, en portant l’accent sur l’ergonomie d'utilisation adaptée métier.



Afin d’évoluer au-delà du développement, j’ai co-créé dans un premier temps une société informatique, spécialisée dans les applications riches internet et pour appareils mobiles, exploitant les mêmes services. J’ai géré différents projets de création pour mobile, d’intégration web, et fait partager mon expérience au travers d’activités de formateur.



Intervenant depuis 2011 en milieu bancaire, avec un certain degré d’autonomie, j’ai pu mettre en pratique mes compétences en analyse, chiffrage, développement, organisation et suivi de projet au sein d’équipes très variées.



Je cherche à poursuivre mes activités dans le domaine de la gestion de projet informatique dans des environnements structurés et dynamiques dans le grand ouest.



CV dynamique : http://www.doyoubuzz.com/jfpacory



Mes compétences :

Ergonomie

Formation

Industrialisation

Microsoft Technologies

Qualité

Visual Basic .Net

JavaScript

Oracle

JQuery

Java EE

C#

SQL

PHP

Java Platform

Informatique

Microsoft .NET Technology

Microsoft SQL Server

UML/OMT

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Microsoft Windows

MVC

Java

HTML5

MySQL

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

Merise Methodology

Cascading Style Sheets

Android

Windows Presentation Foundation

WinForms

Pascal

Microsoft Team Foundation Server

Microsoft SharePoint

Microsoft DOS

MS Visual SourceSafe

ITIL

Delphi

CruiseControl

ADO

Xenix

XML

WordPress

Windows Communiciation Foundation

Web Services

Services Web

Sandcastle

SQLite

SQL Server Integration Services

Python Programming

OpenCart

NetBeans

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 7

Microsoft Transact-SQL

Microsoft Project

Mantis

Linux

Knock Out

Joomla!

JavaDoc

Java Swing

Java Enterprise Edition

Java 2 Enterprise Edition

Gantt

Eurofighter

Ethernet

ETL

ECLiPSe

Drupal

Doxygen

Bug Tracking