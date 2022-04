Didier LECONTE

Bienvenue sur mon profil !



Ma mission actuelle est tournée vers le conseil et le management des technologies dans le domaine de la formation professionnelle.



Plus de 100 000 personnes sont concernées par ces technologies au sein des différents Métiers du groupe La Poste : Courrier / Réseau des bureaux de Poste / La Banque Postale).



Parmi les différents systèmes dont nous avons la charge, moi et mon équipe (constituée d'une dizaine de collaborateurs), figurent notamment :

- Des outils (progiciels, applications spécifiques) pour la gestion et le pilotage des formations des agents de La Poste

- Un environnement de formation en ligne : Entre 10 000 et 20 000 personnes distinctes se rendent sur eCampus chaque mois pour se former sur des thématiques très diverses



Dans le domaine de la formation professionnelle, les tendances de fond sur l'évolution des systèmes d'information et technologies reposent sur :

- La convergence des fonctionnalités de gestion autour du développement des compétences (la "gestion des talents")

- L'utilisation de technologies transformant l'application en service applicatif, intégrable dans un portail SIRH plus global

- La gestion de dispositifs de formation multi-modaux (ie. blended learning, accompagnement post-formation, ..

- Le continuum d'outils dans la gestion des connaissances acquises en formation et celles recueillies/capitalisées dans l'activité



Le domaine de la formation professionnelle est un domaine fonctionnel spécifique. Toutefois la démarche générale de management d’un système d’information est applicable avec deux invariants :

- D'abord l'analyse des besoins sous l'angle d'une dématérialisation de processus. De ce point de vue, les dispositifs de formation professionnelle forment des instances d’un processus d'apprentissage générique même s’il existe des variantes selon les approches pédagogiques. Cette approche processus permet de retrouver le contexte de mise en œuvre des méthodes d’analyse et conception de solutions.



- Ensuite la promotion des usages et des opportunités technologiques auprès des utilisateurs. Ici, nous pouvons considérer cette promotion comme un volet de la conduite du changement autour de la dématérialisation des processus d'apprentissage.



Je serais ravi d'échanger avec vous sur cette approche et ainsi partager nos expériences. A bientôt.



Mes compétences :

Conception

Dématérialisation

E-learning

ELearning

Informatique

Knowledge Management

Management

réseaux sociaux

Systèmes d'Information