Bonjour, je suis Abdalah HACID directeur de la société DpanInfor spécialisée en assistance et solutions informatiques. DpanInfor apporte aux particuliers des solutions d’optimisation et de maintenance de leur infrastructure informatique, la gestion de leurs projets informatiques, des formations et la création de leur site ou blog personnels sur internet.



DpanInfor c'est une expérience de plus de 15 ans, des compétences en assistance informatique

mais aussi une expertise dans la mise en œuvre de projets informatiques, l'installation de réseau familiaux, la programmation informatique, la sécurité des données,...



Nous apportons tout notre savoir faire aux particuliers sur la sécurité, la formation, l'optimisation.



Nous mettons à votre services toute notre expérience afin d'apporter une solution à vos projets informatiques et aux problèmes de panne matérielles ou d'assistance Windows, système, réseaux, logiciel, etc...



Parmi nos compétences :



Assistance et Solutions informatique pour particuliers,

Installation, maintenance et dépannage de réseaux familial informatique,

Installation et maintenance de périphériques informatiques,

Formation informatique et bureautique (Excel, Word, Access)

conseils avant achat,

Création de sites web personnel ou de blog,

Conception et développement de solutions informatiques.



site professionnel :

http://www.dpaninfor.ovh





Mes compétences :

Développement informatique

Conseil

Création de site web

Dépannage informatique

Formation

Formation professionnelle

Expert réseau informatique