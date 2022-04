Abdalali ESSAIDI

Je me présente essaidi abdelali technicien de construction métallique. né le 01/07/1978 a Meknès célibataire titulaire d'un diplôme de construction mètallique on 2008 premier de ma promotion, diplôme de chaudronnerie, diplome d'informatique et baccalauréat en science expérimentale.

artisan on damasquinerie et métier de décoration de l'argent sur objet métallique un dont hérité dans la famille de Meknès, déjà participé dans des foirais nationale de l'artisanat.

actuellement technicien de maintenance au sien de centrale laitière de Meknès.



Mes compétences :

Agroalimentaire