Majd DOHOUR

Ayant une licence professionnelle, il m’est apparu indispensable de compléter ma formation par un master spécialisé, en hygiène sécurité et protection de l’environnement.



Auparavant j'ai occupé le poste d'un responsable HSE au sein d'une unité industrielle, actuellement je garde la même position sur des projets de construction/BTP et installation d'équipement industrielle.



Motivé et actif avec un objectif ultime "Animer les démarches HSE tout en préservant la sécurité des Hommes et des machines, et on réduisant les impactes environnementaux"



Spécialités :leader; rigueur, organiser,...



Mes valeurs :esprit d'entreprise, esprit d'équipe, solidarité, résistance au stress...



Mes compétences :

Environnement

Gestion de production

Hygiène

ISO14001

OHSAS18001

Production

Production industrielle

QHSE

Sécurité

Sécurité et environnement

OHSAS 18001

Qualité

Amélioration continue

Management

Informatique

Gestion de projet

AutoCAD